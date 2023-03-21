Виробництво психотропів налагодили у покинутій фермі під Нікополем

Вознесенівська окружна прокуратура спільно з поліцією викрила на Запоріжжі виробництво психотропної речовини «Альфа-PVP». Щомісячний дохід незаконного підприємства становив приблизно 9 млн грн.

Про викриття каналу незаконного виробництва повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у вівторок, 21 березня. Троє чоловіків облаштували збут та виробництво наркотиків на території покинутої ферми під Нікополем.

«За даними слідства, троє чоловіків організували масове виробництво особливо небезпечної психотропної речовини – «Альфа-PVP». З цією метою вони облаштували приміщення покинутої ферми на околиці Нікополя під потужну нарколабораторію. Замовлення на психотроп приймали через інтернет-магазин та телеграм-канал. Надалі через поштові відправлення збували його гуртовими партіями по Запоріжжю та іншій території України. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм від 6 до 9 млн грн прибутку», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Під час 14 обшуків правоохоронці вилучили 35 кг психотропу, 30 л речовини для вироблення наркотиків та приблизно 800 л різноманітних прекурсорів. Крім того, у злочинців конфіскували гроші, лабораторне обладнання, банківські картки та телефони з доказами незаконної діяльності.

Двом учасникам виробництва оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (виробництво, зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах). Злочинцям загрожує позбавлення волі до 12 років та конфіскація майна.