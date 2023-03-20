Правоохоронці вилучили валізу з близько 13 кг психотропів

Правоохоронці затримали велику партію психотропів у Львові, загальною вартістю близько 16 млн грн. Киянка придбала їх в Амстердамі, спакувала у валізу та передала автобусом своєму спільнику у Львові.

Як повідомила прокуратура Львівщини 20 березня, за даними слідства, киянка виїхала у Амстердам, щоб придбати оптову партію психотропних речовин. Купивши близько 13 кг таблеток та 3000 марок ЛСД, вона запакувала їх в обгортки з-під солодощів та склала у валізу. Після чого жінка поїхала у Німеччину, звідки автобусом відправила валізу в Україну.

У Львові посилку з вокзалу забрав місцевий мешканець. Підозрюваний забезпечував фасування та відправку «замовлень» по Україні. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами чорного ринку становить близько 16 млн грн.

Наразі киянці повідомили про підозру за фактом контрабанди психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України), та мешканцю Львова за фактом зберігання та збуту психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.