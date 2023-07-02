Під час обшуків було вилучено кілька кілограм психотропів

Галицький районний суд Львова засудив на 10 років тюрми киянку за контрабанду оптової партії психотропів – жінка передала валізу з наркотиками рейсовим автобусом до Львова. Львів’янину, який забрав та зберігав психотропи призначити 9 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, Тетяна Клімова поїхала у Амстердам, де придбала велику партію психотропних речовин (МДМА та ЛСД). Жінка придбала солодощі, в упаковки яких помістила психотропи, склала їх у валізу та поїхала у німецький Дортмунд. Жінка передала валізу водію рейсового автобуса, який їхав да Львова, – тут її мав забрати спільник жінки. Під час слідчих дій у пункті пропуску виявили психотропи, однак їх не вилучили, щоб провести затримання.

Жінка передала валізу з наркотиками рейсовим автобусом до Львова

Тетяна Клімова повідомила про час прибуття автобуса у Львів невстановленим досудовим розслідуванням особам, які передали цю інформацію львів’янину Андріяну Шапорту. Чоловік забрав валізу на автовокзалі на вул. Стрийській та відніс у свою квартиру, потім частину наркотиків Андріян Шапорт приніс до свого друга, який допомагав йому фасувати їх. Львів’янина затримали правоохоронці. Під час обшуків було вилучено кілька кілограм психотропів.

У суді Тетяна Клімова розповіла, що у неї було важке матеріальне становище, їй запропонували бути кур’єром по доставці речей та продуктів з-за кордону з оплатою праці на рівні 4-5 тисяч доларів, на що вона погодилася. Вона приїхала в Амстердам, забрала в іноземця важку сумку з солодощами та таблетками. Невідомий чоловік почав погрожувати їй у сомережах, їй пояснили, що солодощі з пакетів треба викинути, а у пусті пачки перекласти таблетки. За допомогою вакууматора вона запакувала пакети з таблетками. Грошей за свої послуги вона не отримала, на наступний день після приїзду в Україну її затримали.

Андріян Шапорт розповів у суді, що йому запропонували роботу на 100 тис. грн. Він мав забрати валізу наркотиків на продавати їх через «Нову пошту». Забравши наркотики, обвинувачений розфасував їх. Його затримли після того, як чоловік відправив частину психотропів до Кривого Рогу у порожній пачці з-під «Геркулесу».

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка визнала Тетяну Клімову винною у контрабанді психотропів, призначивши 10 років тюрми, а Андріяна Шапорта – 9 років тюрми за зберігання та збут наркотиків. На вирок ще може бути подана апеляція.