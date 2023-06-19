Тіла двох дівчат виявили 17 червня у одному з будинків на вул. Уманській

На сходах житлового будинку у Києві виявили тіла двох 15-річних дівчат. Правоохоронці встановили, що напередодні вони прийшли у одну з квартир цього будинку, де вживали психотропні речовини. 46-річного власника квартири уже затримали.

Як вказано у повідомленні поліції Києва за 19 червня, тіла двох дівчат виявили 17 червня у одному з будинків на вул. Уманській, що у Солом’янському районі. На місці працювала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири

Поліцейські з’ясували, що 16 червня двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вул. Уманській, де вживали психотропні речовини – солі PVP. Після цього 15-річні подруги залишилися в оселі до ранку – їхні тіла були виявлені на сходовій клітці.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно ч. 2 ст. 317 ККУ. Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває, встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності.