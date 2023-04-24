У підозрюваних правоохоронці провели дев'ять обшуків

Поліція затримала учасників банди наркоторговців з Хмельниччини, які мали власну лабораторію та в місяць заробляли близько 2 млн грн. Під час обшуків у них вилучили заборонених речовин на 10 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми. Про викриття банди стало відомо у понеділок, 24 квітня, після повідомлення прес-служби Нацполіції України.

Повідомляється, що у поле зору правоохоронців зловмисники потрапили торік. Тоді поліцейські встановили, що на території Хмельницької області діє потужне наркоугруповання, члени якого розповсюджують психотроп Альфа-PVP гуртовими партіями та через так звані «мастер-клади» – великі закладки.

До складу банди входили четверо мешканців Хмельниччини, а лідером угруповання був 34-річний чоловік. Для маскування своєї діяльності він винаймав закинутий будинок в одному із сіл Житомирської області, де обладнав нарколабораторію з виготовлення Альфа-PVP.

За синтез психотропів відповідав 35-річний член угруповання, який мав знання та уміння роботи з хімічними сполуками. Лідер угруповання повністю забезпечував лабораторію необхідним обладнанням та прекурсорами, а її потужності дозволяли виготовляти щонайменше 3 кг психотропа щомісяця.

Наркоторговці продавали свою продукцію на Telegram-каналі, який адміністрував лідер угруповання. Придбати заборонені речовини можна було лише за криптовалюту. Такий «бізнес» приносив зловмисникам щонайменше 2 млн грн доходу в місяць.

Зібравши доказову базу, правоохоронці провели обшуки. «Вилучено майже 5 кг вже готового Альфа-PVP, ще 65 л Альфа-PVP у рідкому стані на етапі синтезу, а також амфетамін та канабіс. Крім того, вилучено майже 9 л прекурсорів, лабораторне обладнання, мобільні телефони та сім-карти різних мобільних операторів. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 10 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Трьом наркоторговцям повідомили про підозри за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення наркотиків). Лідеру банди також оголосили підозру за ч.2 ст. 317 ККУ (утримання місць для виготовлення наркотиків). Усі підозрювані, згідно з рішенням суду, перебуватимуть під вартою.

У разі доведення вини чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Процесуальні рішення відносно ще однієї учасниці угруповання будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.