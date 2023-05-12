Затримання одного з підозрюваних у продажі метадону

Правоохоронці затримали 43-річну львів'янку та двох її спільників віком 34 та 37 років, які продавали метадон. Зокрема, його розповсюджували й у місцях позбавлення волі. Усім трьом затриманим оголосили підозру в незаконному збуті наркотичних засобів. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 12 травня, зазначили, що жінка та її спільники вже мали судимості.

«У кожного учасника злочинної групи була своя роль. Зловмисники купували метадон гуртовими партіями, потім фасували його на дози та продавали наркозалежним особам. Зокрема й тим , які перебувають у місцях позбавлення волі. Збувачів було затримано із залученням бійців спецпідрозділу поліції КОРД під час збуту чергової партії наркотиків», – повідомили у прес-службі поліції.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили пакети з наркотичною речовиною, ззовні схожою на метадон, ваги, інструменти для фасування тощо. Речі передали на експертне дослідження.

Фото прес-служби поліції Львівської області

Організаторці злочинної схеми та її спільникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за статтею про незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів. Їм загрожує позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У прес-службі Львівської обласної прокуратури розповіли ZAXID.NET, що наразі невідома вартість конфіскованого. Її повідомлять під час скерування справи до суду.

«Наразі не можемо казати, в яких масштабах купували метадон, бо це завадить слідству. Невідомо, скільки точно часу діяла злочинна група, але це було тривало й системно», – додали у прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, що у Львові суд закрив кримінальну справу проти львівської лікарки Антоніни Чурікової за придбання психотропів. Причиною стало «дійове каяття» медикині.