Тернопільських поліцейських судитимуть за побиття підозрюваного у збуті наркотиків
Чотирьох правоохоронців підозрюють у незаконному проникненні в чуже помешкання та катуванні чоловіка
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Чотири працівники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області постануть перед судом. Правоохоронці у жовтні 2022 року незаконно проникли в житло чоловіка, якого вони підозрювали у збуті наркотиків, і силою почали вибивати у нього зізнання. За весь час поліцейські нанесли йому 19 ударів в різні частини тіла, а потім натягнули на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки. Прокурори Тернопільщини скерували обвинувальний акт в Тернопільський міськрайонний суд.
На тілі чоловіка зафіксували побої
Підозрюваних правоохоронців затримали і вручили їм підозру 17 листопада 2022 року. Того ж дня вони були відстороненні від роботи.
Слідчі територіального управління ДБР, яке розташоване у Львові, завершили досудове розслідування.
«Наразі начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області обрано запобіжний захід нічний домашній арешт. На часі також продовження запобіжного заходу і для трьох правоохоронців, які підозрюються у злочинах. З дня на день їм також поновлять домашній арешт», – розповіла ZAXID.NET речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Долішня.
Прокурори Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох правоохоронців за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2. ст. 28 (вчинення правопорушення групою осіб) та ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.