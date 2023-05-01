Правоохоронці незаконно проникли до помешкання чоловіка і почали катувати його

Чотири працівники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області постануть перед судом. Правоохоронці у жовтні 2022 року незаконно проникли в житло чоловіка, якого вони підозрювали у збуті наркотиків, і силою почали вибивати у нього зізнання. За весь час поліцейські нанесли йому 19 ударів в різні частини тіла, а потім натягнули на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки. Прокурори Тернопільщини скерували обвинувальний акт в Тернопільський міськрайонний суд.

На тілі чоловіка зафіксували побої

Підозрюваних правоохоронців затримали і вручили їм підозру 17 листопада 2022 року. Того ж дня вони були відстороненні від роботи.

Слідчі територіального управління ДБР, яке розташоване у Львові, завершили досудове розслідування.

«Наразі начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області обрано запобіжний захід нічний домашній арешт. На часі також продовження запобіжного заходу і для трьох правоохоронців, які підозрюються у злочинах. З дня на день їм також поновлять домашній арешт», – розповіла ZAXID.NET речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Долішня.

Прокурори Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох правоохоронців за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2. ст. 28 (вчинення правопорушення групою осіб) та ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України.