Порушник "похвалився", що не один такий серед колег

Суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності водія таксі сервісу Bolt за трьома статтями КУпАП. Ідеться про керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, і залишення водієм місця ДТП. Згодом з’ясувалося, що з початку року на водія складено вже близько 20 адміністративних протоколів, половина з яких – за їзду під наркотиками.

Перші два правопорушення, за якими у вівторок, 6 червня, винесено постанову, сталися 7 березня 2023 року.

«Водій автомобіля Renault Logan, як зазначено у рапорті поліцейського "з брендуванням "BOLT", рухаючись заднім ходом, задньою лівою частиною зачепив припаркований автомобіль AUDI А6, пошкодив його, але не зупинився, залишив місце ДТП, і поїхав далі. В поясненнях водій вказав, що поспішав, оскільки віз клієнта, узгодив з ним, що той "накине" на штраф, а тому поїхав з місця ДТП», – розповів Сергій Гирич.

Через два тижні водій цього ж таксі «з брендуванням "BOLT"» на вул. Зеленій у Львові перед патрульною машиною став робити «викрутаси», чим привернув увагу автопатруля. Сергій Гирич розповів ZAXID.NET, що переглянув запис із камер поліцейських, і з’ясувалося, що патрульні і порушник були вже знайомі, адже перші неодноразового зупиняли другого за аналогічні порушення.

«"Оооо, які люди, Андрій Володимирович, старий знайомий, то вже який раз попадаєтеся – 5-6?", – запитує поліцейський водія. "Та нет, только другий", – відповів водій. "А що на цей раз вживали?". "Метадонові таблетки, мамка умерла, ну тяжело...", – відповів водій», – суддя переповів діалог між поліцейським і зупиненим водієм із камери патрульного.

Водій відмовився їхати на експертизу, натомість запропонував патрульним мати при собі готові заповнені на нього протоколи, щоб він міг приїхати в будь-який момент за дзвінком і «зробити роботу»: «подъехал, опа, число поставил, подпись и поехал».

Під час діалогу між порушником і правоохоронцями з’ясувалося, що у Львові ще один водій автомобіля Renault з брендуванням «Bolt» їздить у стані наркотичного сп’яніння.

«О, да я вам еще могу одного клиента подогнать, на Пыжике ездит и на метадоне сидит, тоже с нашей конторы», – розповів водій про третього порушника.

За словами Сергія Гирича, він перевірив судові рішення на фігуранта відео і встановив, що в 2021 році вказаний громадянин Андрій Я. як водій декілька разів притягувався до адміністративної відповідальності за скоєні правопорушення, передбачені ст.130 КУпАП в Краматорську Донецької області.

У 2023 році він переїхав до Львова і від початку року на нього складено вже більше 20 протоколів про адміністративні правопорушення, з яких більше 10 – за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння).

«Вже три протоколи розглянуті і є судові рішення, тепер у нього буде кваліфікація "повторність" за ч.2 ст.130 КУпАП, а там з такими темпами і ч.3 – вчинення правопорушення особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за таке правопорушення», – говорить Сергій Гирич.

Додамо, що максимальне покарання за ст. 130 КУпАП – це штраф до 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення права кермування транспортним засобом на термін від одного року і вилучення автомобіля із можливістю його платного повернення або без такого. Кримінального покарання за кермування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння не передбачено.

Суддя Сергій Гирич закликає користувачів сервісу «Bolt», що, вочевидь не проводить жодних перевірок водіїв, самостійно звертати увагу на ознаки наркотичного або алкогольного сп’яніння перед тим, як сісти в таксі. Це, зокрема: