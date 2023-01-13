Галицький районний суд Львова конфіскував авто у львівського таксиста Максима Лелика, який систематично їздить за кермом під наркотиками. Його також оштрафували на 51 тис. грн та позбавили водійських прав на 10 років.

Як вказано у постанові суду, наприкінці травня 2022 року Максима Лелика зупинили на перехресті вул. Вороного та Руданського за кермом Hyundai Sonata з ознаками наркотичного сп’яніння (поведінка не відповідає обстановці, тремтіння пальців рук). Він відмовився від проходження перевірки на стан сп’янінням, а також не з’явився на засідання суду.

Максима Лелика не вперше притягують до відповідальності за систематичну їзду під наркотиками. У постанові суду вказано, що чоловік працює таксистом у службах Bolt та Uber.

Автомобіль Hyundai Sonata, за кермом якого затримали Максима Лелика, йому не належить. Однак у постанові суду вказано, що він є власником авто Škoda Fabia.

Справу розглядав суддя Віталій Радченко, він дослідив матеріали справи та оштрафував Максима Лелика на 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 10 років. У чоловіка також конфіскують авто Škoda Fabia.