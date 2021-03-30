Новий очільник Галицької митниці Андрій Колобродов раніше працював на різних посадах в СБУ

Новим виконувачем обов’язків начальника Галицької митниці призначили 35-річного екс-працівника СБУ, мешканця Києва Андрія Колобродова. Відповідний наказ голови Державної митної служби датований 30 березня.

«Згідно з наказом Державної митної служби України з 30 березня виконання обов’язків начальника Галицької митниці Держмитслужби покладено на Колобродова Андрія Володимировича», – повідомили в Галицькій митниці.

Новий очільник митниці Андрій Колобродов – випускник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а у 2009 році закінчив Національну академію СБУ та розпочав свою військову кар’єру в органах СБУ .

Раніше Андрій Колобродов проходив службу на оперативних посадах в ГУ СБУ у Києві та Київській області та займав керівні посади в Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Був нагороджений відомчою відзнакою – вогнепальною зброєю.

Звільнився з органів СБУ за власним бажанням у лютому 2021 року, після чого працевлаштувався до Державної митної служби України. Працював в.о. заступника координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби.

До сьогодні обов'язки керівника Галицької митниці виконував Сергій Корчака. Наразі триває процес реорганізації Галицької митниці у Львівську митницю, зона діяльності якої буде включати лише Львівську область.