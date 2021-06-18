За висновками слідства, начальник відділу щомісячно бав по 1000 грн з 50 підприємців, що продавали тютюнові та алкогольні вироби

Начальника відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями головного управління Державної податкової служби у Львівській області затримали під час отримання хабара. Його підозрюють в отриманні регулярних відкатів від підприємців, які продавали алкоголь і сигарети без потрібних дозвільних документів.

«Систематично вимагав та отримував від 500 до 1000 грн щомісячно від кожного з понад 50 суб’єктів господарської діяльності. За це він прикривав діяльність останніх щодо зберігання та реалізації алкогольних виробів та тютюну без відповідних акцизних та дозвільних документів», – повідомили 18 червня у Львівській обласній прокуратурі.

В Управлінні стратегічних розслідувань додали, що затримали податківця 17 червня після отримання чергового «траншу» хабара — 40 тис. грн. Гроші йому передавали через пункт обміну валют у Львові. Під час обшуків у нього вилучили понад 100 тис. доларів США.

Податківця мають взяти під варту та відсторонити від посади. Але після оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ йому стало погано і його шпиталізували.

Ні прокуратура, ні поліція не повідомляє посади підозрюваного, але з власних джерел ZAXID.NET дізнався, що затримали керівника відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями.

Слідчі ДБР та управління стратегічних розслідувань встановлюють причетність інших службових осіб до цієї схеми.