Директор та в.о. інженера брали відкати у підприємців, які орендували склад на території стратегічного підприємства

Посадовці державного підприємства Міністерства оборони України організували схему відкатів за здачу в оренду приміщень за заниженою вартістю. Збитки оцінили у півмільйона гривень щомісяця.

«Директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання «відкатів». В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ», – повідомили 15 червня у прес-службі СБУ Львівської області.

Посадовців затримали 14 червня під час отримання 52 тис. грн хабара. Як додали у військовій прокуратурі, підприємець, якому здали приміщення в оренду, мав сплачувати таку суму щомісяця. На роботі у посадовців виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманим оголосять підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також слідчі перевіряють причетність інших посадових осіб.