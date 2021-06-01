Керівник електромереж у Новояворівську отримав 1 млн грн хабара від місцевого забудовника

У понеділок, 31 травня, львівські правоохоронці затримали керівника філії «Новояворівські електромережі» ТзОВ «Нафтогаз тепло» Петра Ковальчука під час отримання хабара у мільйон гривень. За таку суму керівник філії обіцяв посприяти місцевій будівельній фірмі у під’єднанні багатоповерхівки до електричних мереж.

У поліції та прокуратурі Львівщини розповіли, що керівника філії, 58-річного мешканця Новояворівська, затримали «на гарячому» під час отримання хабара у мільйон гривень від директора місцевої будівельної компанії. Передача грошей та затримання відбулися у Львові. Директором філії «Новояворівські електромережі» ТзОВ «Нафтогаз тепло» є Петро Ковальчук.

За таку суму посадовець обіцяв посприяти, аби новозбудований підприємством багатоквартирний будинок у Новояворівську був приєднаний до електромереж якнайшвидше, не чекаючи, коли буде збудована додаткова підстанція. Відповідно до проектної документації, підключення мало бути саме до нової підстанції. Окрім того, у цю суму входили послуги з невідключення від електропостачання сусіднього будинку тієї ж фірми, який уже зданий у експлуатацію, проте під’єднаний до електромережі з порушеннями.

Затримання керівника «Новояворівських електромереж»​ відбулося у Львові 31 травня

Затримували хабарника слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) поліції спільно з оперативниками СБУ.

У СБУ повідомили, що на хабарі затримали керівника філії «Новояворівські електромережі», управління якою здійснює ТОВ «Нафтогаз Тепло». Один мільйон гривень – це був аванс, загальна сума хабара, який вимагав посадовець, мала становити 1,4 млн грн.

Затриманому готують підозру за ч.4 ст.368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) ККУ та обрання запобіжного заходу. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – ТОВ «Нафтогаз Тепло» стала управителем Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ восени 2019 року, замінивши попереднього приватного управителя майна ТЕЦ – ПП «Гарант Енерго М». На сьогодні «Нафтогаз Тепло» забезпечує теплопостачання, а також електропостачання міст Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині, у яких проживає майже 60 тис. мешканців.

За даними YouControl, директором філії «Новояворівські електромережі» ТзОВ «Нафтогаз тепло» є Петро Ковальчук.