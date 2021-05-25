Двох поліцейських затримали під час отримання грошей від підозрюваного

У Львові на хабарі затримали заступника начальника та оперуповноваженого відділу кримінальної поліції. Вони вимагали у підозрюваного 2 тис. доларів. Затримали їх на гарячому слідчі ДБР.

«За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції. Також вони обіцяли вплинути на прокурора, аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі», – вказано у повідомленні управління ДБР у Львівській області, поширеному 25 травня.

Затриманим повідомлять про підозру і оберуть запобіжний захід. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.