Двоє екс-поліцейських передавали хабарі на митницю від власників «євроблях»

СБУ викрила посадовця Галицької митниці та двох колишніх співробітників поліції на схемі із «євробляхами». Митник вносив неправдиві відомості до бази даних митниці, щоб власники авто на єврономерах уникнули штрафів за відсутність «транзиту». Хабарі отримував через посередників – екс-правоохоронців.

Як повідомили в СБУ та прокуратурі Львівщини, затримання посередників відбулося у середу, 19 травня, у Брюховичах. Двоє екс-правоохоронців, мешканців Львова, підбурювали жителя Львівщини до надання хабара митному інспектору. Метою було внесення фіктивних відомостей до бази даних митниці щодо виїзду «євробляхи» до Польщі, у той час, коли насправді автомобіль не покидав межі України. За це посередники вимагали хабар 1300 доларів США, який мали передати митнику.

Затримання посередників відбулося в селищі Брюховичі біля Львова

Екс-правоохоронців затримали в Брюховичах після отримання другої частини хабара в сумі 900 доларів.

Як розповіла ZAXID.NET речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська, викрито причетність до цієї схеми працівника митного поста «Краківець», якому посередники мали передати гроші. Також правоохоронці перевіряють можливих інших співучасників схеми на митниці.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів та безпосередньо на митному пості. Після їх завершення буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.368, ч.4 ст.27 - ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.