За скоєне чоловікам загрожує штраф до 17 тис. грн з конфіскацією всього товару

За два кілометри км від кордону з Румунією чернівецькі правоохоронці затримали дев’ятьох місцевих жителів на позашляховиках. Чоловіки везли до кордону 18 ящиків контрабандних сигарет. Вартість вилученого – майже 350 тис. грн.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, групу контрабандистів затримали ввечері неділі, 24 липня, поблизу Красноїльська, що на українсько-румунському кордоні.

«Поліцейські встановили, що дев’ять місцевих жителів, віком від 16 до 42 років на двох позашляховиках мали намір переправити до сусідньої країни 18 ящиків з сигаретами різних марок», – йдеться повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що сума вилученого контрабандного товару становить майже 350 тис. грн. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). За скоєне чоловікам загрожує штраф до 17 тис. грн з конфіскацією товару.