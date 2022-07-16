У польського дальнобійника вилучили 200 тис. контрабандних електронних сигарет
Вартість незадекларованого товару понад 700 тис. євро
Львівські митники вилучили 200 тисяч одиниць незадекларованих одноразових електронних сигарет «Elf Bar». Контрабанду викрили 15 липня у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Загальна вартість товару становить приблизно понад 700 тисяч євро.
Водій автомобіля, 27-річний громадянин Польщі, ввозив товар в Україну у вантажному автомобілі MAN з напівпричепом. У супровідних документах він не вказав, що везе товар, який підлягає декларуванню. Однак під час митного контролю результати зважування вантажівки показали значну розбіжність між її фактичною вагою і масою, зазначеною в техпаспортах автомобіля.
«Вантажівку скерували на поглиблений огляд, під час якого у вантажному відсіку напівпричепа було виявлено 200 тисяч одиниць (1000 пачок) не задекларованих одноразових електронних сигарет "Elf Bar". Орієнтовна вартість товару – понад 700 тисяч євро», – повідомили у прес-службі Львівської митниці.
На громадянина Польщі оформили документи за ч.2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Електронні сигарети тимчасово вилучили.