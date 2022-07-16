Водій не задекларував товар, що перевозив, і усно запевнив, що нічого не везе

Львівські митники вилучили 200 тисяч одиниць незадекларованих одноразових електронних сигарет «Elf Bar». Контрабанду викрили 15 липня у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Загальна вартість товару становить приблизно понад 700 тисяч євро.

Водій автомобіля, 27-річний громадянин Польщі, ввозив товар в Україну у вантажному автомобілі MAN з напівпричепом. У супровідних документах він не вказав, що везе товар, який підлягає декларуванню. Однак під час митного контролю результати зважування вантажівки показали значну розбіжність між її фактичною вагою і масою, зазначеною в техпаспортах автомобіля.

«Вантажівку скерували на поглиблений огляд, під час якого у вантажному відсіку напівпричепа було виявлено 200 тисяч одиниць (1000 пачок) не задекларованих одноразових електронних сигарет "Elf Bar". Орієнтовна вартість товару – понад 700 тисяч євро», – повідомили у прес-службі Львівської митниці.

На громадянина Польщі оформили документи за ч.2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Електронні сигарети тимчасово вилучили.