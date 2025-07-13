Наслідки негоди у Харківській області, 13 липня 2025 року

У Харківській області внаслідок негоди 12 липня загинула 56-річна жінка, у Харкові постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в неділю, 13 липня.

У Чугуївському районі внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка.

У Салтівському районі Харкова сильний вітер зірвав дах приватного будинку, постраждали три людини. В Основ’янському районі через падіння дерева травм зазнала семирічна дівчинка. У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік – у нього травма голови.

Також у Харківському районі дерево впало на електричний потяг.

Станом на ранок неділі в області без електроенергії залишались близько 30 тис. абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів.

У ДСНС Харківщини повідомили, що рятувальники й комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка накрила Харків 12 липня.

Зафіксовані значні руйнування: сотні повалених дерев, обірвані лінії електропередач, пошкоджені автомобілі, дахи житлових будинків та об’єкти інфраструктури.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Харківщині, 12 липня 2025 року (Фото ДСНС)

Олег Синєгубов та ДСНС зазначили, що в Харкові та області 13 липня зберігається загроза повторного буревію. Очікується гроза, місцями град і шквали 15-20 метрів на секунду.

Громадян закликали бути максимально обережними:

не перебувати поблизу дерев,

не паркувати автомобілі під гілками та лініями електропередач,

за можливості – залишатись вдома під час негоди.

Нагадаємо, уночі та вранці 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів за останні 59 років. За 12 годин у Львові випало 110,2 мм дощу, що становить 115% місячної норми. Унаслідок сильних злив у Львові та прильвівських селах затопило вулиці.