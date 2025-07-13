Замах на Трампа відбувся відбувся у Батлері 13 липня 2024 року

Секретна служба не вжила заходів безпеки, які могли б запобігти замаху на президента США Дональда Трампа у липні 2024 року. Про це йдеться в оприлюдненому у суботу, 12 липня, звіті Рахункової палати США.

У звіті йдеться, що замах на Трампа, який відбувся у Батлері, штат Пенсильванія, у липні 2024 року став наслідком численних недоліків секретної служби США. Агентство не вжило заходів безпеки, які могли б запобігти цьому. На це вплинула, зокрема, відсутність конкретних і вичерпних вказівок для агентів на мітингу.

У GAO зазначили, що високопосадовці секретної служби знали про потенційну загрозу життю Трампа.

«Хоча ця загроза не стосувалася конкретно мітингу 13 липня або нападника, через закриту практику обміну секретною інформацією про загрози, співробітники служби та місцевих правоохоронних органів, що відповідали за підготовку та охорону місця проведення мітингу, не знали про загрозу», – йдеться у документі.

У звіті також вказують на помилки у плануванні та комунікації, навчанні агентів та розподілі ресурсів для тих, кого охороняє служба.

Замахи на Дональда Трампа: що відомо

14 липня під час передвиборчого виступу Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. За даними правоохоронців, 20-річний стрілець Метью Крукс вистрілив Трампу в голову, утім політик дістав поранення вуха. Унаслідок замаху на Дональда Трампа загинув один з учасників мітингу, двоє отримали поранення, а нападника ліквідували.

Через місяць, 15 вересня, сталася стрілянина поблизу території гольфклубу Trump West Palm Beach у Флориді, де перебував політик. За даними слідства, 58-річного Веслі Рута помітили правоохоронці, коли той був приблизно за 300 м від Дональда Трампа. Один з агентів Секретної служби помітив гвинтівку та відкрив вогонь по стрільцю. Він намагався втекти, проте його затримали правоохоронці. Вже 25 вересня Руту висунули звинувачення у спробі замаху на Трампа.