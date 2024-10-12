На Дональда Трампа можуть готувати черговий замах, через що Білий дім закликають надати йому військовий літак

Іран планує вбивство колишнього президента та кандидата в президенти США Дональда Трампа через його наказ ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році, заявила команда Трампа та попросила для нього військовий літак. На загрозу з боку Ірану для Трампа відреагував чинний президент США Джо Байден, який заявив, що країна розцінюватиме будь-які замахи на нього чи будь-яких інших американських чиновників як акт війни, повідомила 11 жовтня The Washington Post.

За даними WP, Джо Байден доручив Раді нацбезпеки США попередити іранський уряд про наслідки підготовки змов проти колишніх американських чиновників – зокрема, Дональда Трампа. Президент додав, що Сполучені Штати будуть розглядати «будь-які замахи на життя Трампа як акт війни».

Офіційний представник Білого дому повідомив, що в разі замахів США буде запроваджувати «захисні заходи», та планує придушувати зовнішні загрози за допомогою правоохоронців.

Зазначається, що за кілька останніх тижнів передвиборчої кампанії команда Дональда Трампа вимагала в нього літати військовими літаками, а також обмежити польоти над його резиденціями та містами, де проводять республіканські мітинги. Крім того, після двох замахів на Трампа, республіканці забезпечили свого кандидата куленепробивним склом на зустрічах та військовий транспорт для наземного пересування, повідомило WP із посиланням на електронні листи команди в його розпорядженні.

«Ці запити є надзвичайними та безпрецедентними — жодного кандидата в новітній історії не возили на військових літаках перед виборами. Але запити надійшли після того, як радники передвиборчої кампанії Трампа отримали брифінги, в яких уряд заявив, що Іран все ще активно планує вбити його. За словами співрозмовників, радники Трампа занепокоїлися можливими атаками безпілотників та ракет», – повідомила газета.

Попри замахи на Дональда Трампа, ФБР не знайшли підтверджень зв’язку нападників з Іраном. Втім, така імовірність не відкидається.

Замахи на Дональда Трампа

14 липня під час передвиборчого виступу Трампа сталася стрілянина. За даними правоохоронців, 20-річний стрілець Метью Крукс вистрілив Дональду Трампу в голову, проте тільки поранив йому вухо. Внаслідок замаху на політика загинув один з учасників мітингу, двоє отримали поранення, а нападника ліквідували.

Наступного місяця, 15 вересня, сталася стрілянина поблизу території гольфклубу, де перебував політик. За даними слідства, 58-річного Веслі Рута помітили правоохоронці, коли той був приблизно за 300 м від Дональда Трампа. Один з агентів Секретної служби помітив гвинтівку та відкрив вогонь по стрільцю. Він намагався втекти, проте його затримали правоохоронці. Вже 25 вересня Руту висунули звинувачення у спробі замаху на Трампа.