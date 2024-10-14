Дональд Трамп на передвибочному мітингу в Коачеллі, 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, на контрольно-пропускному пункті біля мітингу кандидата у президенти США Дональда Трампа в Коачеллі, штат Каліфорнія, правоохоронці затримали чоловіка, озброєного дробовиком, зарядженим пістолетом і боєприпасами. Того ж дня його відпустили під заставу в розмірі 5 тис. доларів. Про це 14 жовтня повідомило інформаційне агентство Associated Press.

Як встановили правоохоронці, 49-річний житель Лас-Вегаса, був за кермом незареєстрованого чорного позашляховика з «саморобним» номерним знаком.

«У розмові з помічниками шерифа округу Ріверсайд водій назвався журналістом, але було незрозуміло, чи має він відповідне посвідчення. В салоні автомобіля був “безлад”, а під час обшуку знайшли зброю і боєприпаси, а також кілька паспортів і водійських посвідчень на різні імена», – ідеться в повідомлені.

Американська телерадіокомпанія CNN пише, що правоохоронці затримали 49-річного Вема Міллера. Чоловіка заарештували за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю і магазином великої місткості. На момент арешту підозрюваного кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп ще не прибув на мітинг.

«Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа або відвідувачів заходу», – повідомив шериф округу Ріверсайд Чад Б'янко.

Шериф також відмовився висловлювати припущення щодо мотивів або способу мислення підозрюваного. 49-річний чоловік має постати перед судом 2 січня 2025 року.

Кампанія Трампа не відразу відповіла на прохання прокоментувати арешт. Після двох нещодавніх замахів на Дональда Трампа на його передвиборчих мітингах дуже посилені заходи безпеки, додає AP.

Замахи на Дональда Трампа: що відомо

14 липня під час передвиборчого виступу Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. За даними правоохоронців, 20-річний стрілець Метью Крукс вистрілив Трампу в голову, утім політик дістав поранення вуха. Унаслідок замаху на Дональда Трампа загинув один з учасників мітингу, двоє отримали поранення, а нападника ліквідували.

Через місяць, 15 вересня, сталася стрілянина поблизу території гольфклубу Trump West Palm Beach у Флориді, де перебував політик. За даними слідства, 58-річного Веслі Рута помітили правоохоронці, коли той був приблизно за 300 м від Дональда Трампа. Один з агентів Секретної служби помітив гвинтівку та відкрив вогонь по стрільцю. Він намагався втекти, проте його затримали правоохоронці. Вже 25 вересня Руту висунули звинувачення у спробі замаху на Трампа.

11 жовтня президент США Джо Байден заявив, що країна розглядатиме замах Ірану на вбивство колишнього президента та кандидата в президенти США Дональда Трампа як акт війни. Також президент доручив Раді нацбезпеки США попередити іранський уряд про наслідки підготовки змов проти колишніх американських чиновників. Передумовою до цього стала заява команди Трампа, в якій йшлося, що Іран планує вбити політика через його наказ ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році. Радники передвиборчої кампанії Трампа закликали Білий дім надати кандидату військовий літак.

Попри замахи на Дональда Трампа, ФБР не знайшли підтверджень зв’язку нападників з Іраном. Попри це, така ймовірність не відкидається.