Суд оштрафував мешканку Сваляви на 170 грн за відправку голосового повідомлення своєму дядькові. У повідомленні, яке жінка надіслала родичу через Facebook, були матюки, які суд розцінив як психологічне насильство. Крім штрафу, порушниця має сплатити близько 500 грн судового збору.

Як зазначається у постанові Свалявського районного суду, мешканка Сваляви Донна Смолкович у серпні цього року відправила своєму дядькові голосове повідомлення у месенджер на Facebook, в якому нецензурно висловлювалася. На жінку поліція склала протокол за домашнє насильство.

У суді голосове повідомлення Донни Смолкович також розцінили як психологічне насильство. «30 серпня 2022 року близько 08:50 годин громадянка через мережу Facebook надіслала голосове повідомлення своєму дядькові, в якому висловлювалася в його адресу нецензурними словами, чим саме вчинила насильство в сім`ї психологічного характеру», – йдеться у рішенні суду.

Відтак, суддя Свалявського районного суду Лариса Ганчак визнала Донну Смолкович винною за ст. 173-2 ч. 1 КУпАП (домашнє насильство) та зобов’язала сплатити 170 грн штрафу. Крім того, порушниця має відшкодувати 496 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 15 днів.