За викрадення 660 тис. грн із робочого сейфу мешканцю Ужгорода загрожує до 12 років тюрми

Мешканець Ужгорода програв в онлайн-букмекерській компанії 660 тис. грн, які викрав із сейфу фірми, в якій працює. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції, нестачу грошей виявили працівники компанії під час проведення інвентаризації. Правоохоронці перевірили працівників фірми, які мали доступ до сейфу, та виявили, що один із них нещодавно перевів таку ж суму грошей в онлайн-букмекерську компанію та програв. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпатської області, виклик про нестачу грошей у сейфі однієї з ужгородських компаній правоохоронці отримали у вівторок, 30 серпня. На місці поліцейські з’ясували встановила, у сейфі працівники виявили недостачу у 660 тис. грн, точний час зникнення коштів ніхто не знав.

«Правоохоронці встановили особу, яка могла бути причетною до крадіжки. Ним виявився 34-річний чоловік, який працював в цій організації. Правоохоронці з’ясували, що за два дні до написання заяви в поліцію чоловік усі ці кошти перевів в онлайн-букмекерську компанію та програв всю суму», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі поліції ZAXID.NET уточнили, що підозрюваний працівник фірми є мешканцем Ужгорода. Наразі правоохоронці встановлюють час та суми, які чоловік викрадав із робочого сейфу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За скоєне 34-річному ужгородцю загрожує до 12 років позбавлення волі.