За викрадення «швидкої» 28-річному закарпатцю загрожує до п'яти років тюрми

На Закарпатті 28-річний пацієнт, якого доставили до лікарні у стані наркотичного сп’яніння, викрав автомобіль «швидкої». Втікаючи від поліцейських, зловмисник в’їхав у паркан біля приватного будинку. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався вночі на середу, 31 серпня. Поліцію викликали медики із Виноградова. На місці правоохоронці з’ясували, що 28-річний пацієнт місцевої лікарні, якого доставили туди у стані наркотичного сп’яніння, раптово почав поводитися агресивно, вибіг з приміщення, сів за кермо «швидкої» та поїхав у невідомому напрямку.

«Поліцейські розшукали пацієнта на «швидкій», почали переслідувати його, однак законну вимогу працівників поліції зупинитися зловмисник проігнорував та тільки пришвидшив рух. Зрештою, не впоравшись з керуванням, фігурант в’їхав у огорожу приватного будинку, де його і затримали», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортом). 27-річний закарпатець наразі перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.