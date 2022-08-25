Фермера із Берегівського району оштрафували на 13,6 тис. грн за посів пшениці на землі, яка призначена для діяльності ЗСУ. За даними правоохоронців, ділянка, на якій закарпатець посіяв пшеницю, належить до земель оборони та має особливий режим використання, а фермер не мав на неї жодних дозволів. Відтак, суд визнав закарпатця винним у незаконному зайнятті землі, зобов’язав заплатити штраф і конфіскував понад 5 тонн урожаю пшениці, вирощеної на землі військових.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, мешканець Берегівського району Юрій Феєр у березні та у травні 2022 року посіяв пшеницю на частині ділянки, яка належить до земель оборони та призначена для діяльності Збройних сил України. За даними слідства, чоловік зайняв частину ділянки та засіяв пшеницею 3,4 га землі.

Поліція викрила фермера вже під час збору урожаю – у липні 2022 року, коли Юрій Феєр разом з комбайнером збирали пшеницю, вирощену на землях оборони. Під час суду фермер свою вину визнав повністю, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Наталія Шумило визнала закарпатця винним за ч. 2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки) та зобов’язала сплатити 13,6 тис. грн. штрафу. Крім того, суд вирішив конфіскувати у закарпатця понад 5 тонн пшениці, вирощеної на землях оборони. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.