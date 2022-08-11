Надвірнянський райсуд зобов’язав Якова Лавриновича сплатити 850 грн штрафу за напад на сусідку під час сварки за стежку. Інцидент стався ще влітку минулого року у селищі Битків. Тоді земельна комісія сільради виїхала на місце, щоб вирішити спір між сусідами, які не могли між собою поділити стежку. Під час конфлікту Яків Лавринович вдарив свою сусідку. Жінка отримала забій і звернулася в поліцію. Суд визнав мешканця селища Битків винним у завданні легких тілесних ушкоджень, проте чоловік свою вину не визнав.

Як зазначається у вироку Надвірнянського районного суду, випадок стався 9 червня 2021 року, коли земельна комісія Пасічнянської громади виїхала до селища Битків для вирішення спору стосовно користування стежкою, яка проходить через господарство потерпілої.

Під час судового засідання Яків Лавринович пояснив, що через ту стежку вони із сусідами постійно сваряться, оскільки сусідка проти того, щоб стежка проходила через її господарство. Чоловік свою вину не визнав, сказав, що не нападав і не бив жінку, натомість стверджував, що вона сама вдарила його рукою по окулярах і вони впали. Про те, що на нього написали заяву в поліцію, Яків Лавринович дізнався через кілька днів після інциденту.

Потерпіла Галина М. у суді зазначила, що мала нормальні стосунки з обвинуваченим, поки він не подав на неї скаргу в сільраду, сказала, що Яків Лавринович постійно вчиняє конфлікти з її мамою і їй важко жити в такій ситуації. Також жінка поскаржилась суду, що обвинувачений її обзивав і під час того, як земельна комісія розглядала їх спір про стежку, ударив її кулаком в обличчя. Потерпіла отримала забої м’яких тканин, у неї піднявся тиск, почали хитатися зуби. Також жінка зазначила у суді, що інстинктивно вдарила обвинуваченого у відповідь.

Свідки під час судового засідання розповідали, що між потерпілою і обвинуваченим давно є конфлікт щодо користування стежкою. Однак, із усіх свідків лише сестра обвинуваченого категорично стверджувала, що Яків Лавринович не бив потерпілу.

Відтак суддя Надвірнянського районного суду Матолич Віта визнала Якова Лавриновича винним за ч. 1 ст. 125 ККУ (завдання легких тілесних ушкоджень) та зобов’язала його сплатити 850 грн штрафу. Обвинувачений має право оскаржити вирок протягом 30 днів.