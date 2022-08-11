Верховинський райсуд зобов’язав Василя Шорбана із Закарпаття сплатити 3,4 тис. грн штрафу за спробу незаконного перетину українсько-румунського кордону. Під час суду чоловік пояснив, що вранці збирав ягоди та заблукав у тумані. Прикордонники затримали збирача чорниць за 20 метрів до території Румунії.

Про покарання збирача ягід, який у тумані дійшов до українсько-румунського кордону, повідомило франківське видання «Галка» з посиланням на дані судового реєстру. Як зазначається у постанові Верховинського районного суду, інцидент стався у неділю, 7 серпня. Прикордонники відділу «Шибене», які патрулюють ділянку українсько-румунського кордону затримали чоловіка близько 08:45 у горах поблизу села Зелене. Затриманим виявився уродженець Рахівського району Закарпаття Василь Шорбан. На чоловіка скали протокол за спробу незаконного перетину кордону.

У суді обвинувачений підтвердив, що дійсно вранці неділі, 7 серпня, збирав чорниці у горах та пояснив, що через туман втратив орієнтування, заблукав і вийшов до кордону, де його затримали правоохоронці. Свою вину чоловік визнав.

Відтак суддя Верховинського районного суду Наталія Чекан визнала збирача ягід винним за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та зобов’язала Василя Шорбана сплатити штраф у сумі 3,4 тис. грн. Крім того, чоловік повинен відшкодувати 496 грн судового збору. Обвинувачений має право оскаржити постанову протягом десяти днів.