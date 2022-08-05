20-річного киянина затримали у Сколе за фотографування критичної інфраструктури

У четвер, 4 серпня, у місті Сколе на Львівщині працівники поліції охорони затримали 20-річного киянина, який здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів критичної інфраструктури. Він не зміг пояснити поліцейським для чого фотографує стратегічні об'єкти, проте за якийсь час з'ясувалося, що хлопець страждає на психічні розлади.

У поліції охорони Львівщини розповіли, що невідомий чоловік фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури міста та області. Побачивши правоохоронців, чоловік почав ховати мобільний телефон та оглядався, помітно нервував, тож поліцейські охорони вирішили його перевірити.

У телефоні затриманого виявили велику кількість фото та відео об'єктів, заборонених до фотографування у час війни (фото поліції)

Затриманим виявився 20-річний житель Києва. Під час перевірки у його смартфоні виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів з об’єктів критичної інфраструктури.

В управлінні поліції охорони Львівщини уточнили ZAXID.NET, що підозрілого киянина затримали у Сколе. Свої дії щодо фотографування критичної інфраструктури він пояснити не зміг. Працівники поліції охорони доправили підозрілого чоловіка у відділ поліції.

За даними ZAXID.NET, згодом з'ясувалося, що хлопець має психічні розлади, тож поліцейські передали його батькам.