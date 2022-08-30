Чоловік виніс недіючого архівного приміщення десятки ящиків зі старою документацією

Мешканець Тернополя вкрав з лікарні старі медичні картки й історії хвороб, а потім здав на макулатуру. Відомо, що на цьому він заробив понад 500 грн. Зловмисника затримала поліція, за скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про випадок стало відомо у вівторок, 30 серпня, після повідомлення прес-служба поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернувся працівник адміністрації одного з медзакладів Тернополя. Йшлось про те, що невідомий пошкодив вікно недіючого архівного приміщення та виніс звідки десятки ящиків з різними списаними документами: історіями хвороб та медичними картками.

«Поліцейські встановили особу підозрюваного у злочині. Ним виявився мешканець обласного центру. Тернополянин у пошуках наживи пробрався на територію лікарні та через вікно помітив склад з різними паперами. Він вирішив здати крадене у пункт прийому макулатури», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за здану макулатуру заробив понад 500 грн. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, чоловікові 41 рік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.