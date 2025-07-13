Юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу

На Тернопільщині 16-річний хлопець виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні і опублікував відповідне фото у соцмережах. Про це у неділю, 13 липня, повідомили у поліції Тернопільскої області.

Інцидент трапився у селі Дунаїв. Юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу, зробив фото, а згодом опублікував фото в соціальній мережі. Інформація про цей інцидент надійшла до поліцейського офіцера Кременецької громади 12 липня.

Поліцейські оперативно встановили особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

На світлину відреагувала Наталія Капінос – сестра загиблого. Вона закликала владу та поліцію звернути увагу на поведінку підлітка.

«Це той, хто сів на шию і спустив ноги, це той, який плюнув у бік всіх Героїв Небесної Сотні та Небесного війська, це той, який… Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок. Особа на фото дуже хотіла бути крутою серед молоді, зробивши таке», – написала вона.

Пам’ятник Олександру Капіносу у Дунаєві встановили 24 серпня 2014 року, а також назвали вулицю на його честь.

Олександр Капінос – уродженець села, брав активну участь у Євромайдані. Як йдеться на сайті музею Революції Гідності, важке поранення під час протестів він отримав 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану. Тоді його поранили в голову. Внаслідок травми він помер у лікарні наступного дня.