Класичний компот з аґрусу. Рецепт дня0
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Компот з аґрусу – чудовий спосіб зберегти яскравий смак літа у банці. Він виходить ароматним, з приємною кислинкою та насиченим кольором. Такий напій не лише смачний, а й корисний, адже агрус містить багато вітамінів і добре зберігає свої властивості після термічної обробки. Компот прекрасно зберігається всю зиму. Рецепт від Аppetito.
Інгредієнти:
- аґрус – 5,5 кг;
- цукор – 950 г;
- вода – 9,5 л.
Спосіб приготування:
Очищену від сміття та сухих плодоніжок ягоду промийте в друшляку, а потім викладіть на чисту тканину або рушник і дайте їй повністю обсохнути.
Щоб ягоди не лопнули під час заливання гарячим сиропом, обережно проколіть кожну дерев’яною шпажкою. Викладіть підсушені ягідки у заздалегідь стерилізовані банки.
Приготуйте сироп: у каструлі з’єднайте воду з цукром, поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння.
Залийте ягоди гарячим сиропом, щільно закрийте кришками, загорніть банки в плед або ковдру і дайте їм повністю охолонути.
Після охолодження перенесіть банки в прохолодне, провітрюване місце для зберігання.
Якщо хочете пришвидшити процес, ягідки можна не проколювати – просто розкладіть їх по банках, залийте гарячим сиропом і простерилізуйте 5-10 хвилин перед закупорюванням.