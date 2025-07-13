Компот з аґрусу – чудовий спосіб зберегти яскравий смак літа у банці. Він виходить ароматним, з приємною кислинкою та насиченим кольором. Такий напій не лише смачний, а й корисний, адже агрус містить багато вітамінів і добре зберігає свої властивості після термічної обробки. Компот прекрасно зберігається всю зиму. Рецепт від Аppetito.

Інгредієнти:

аґрус – 5,5 кг;

цукор – 950 г;

вода – 9,5 л.

Спосіб приготування:

Очищену від сміття та сухих плодоніжок ягоду промийте в друшляку, а потім викладіть на чисту тканину або рушник і дайте їй повністю обсохнути.

Щоб ягоди не лопнули під час заливання гарячим сиропом, обережно проколіть кожну дерев’яною шпажкою. Викладіть підсушені ягідки у заздалегідь стерилізовані банки.

Приготуйте сироп: у каструлі з’єднайте воду з цукром, поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння.

Залийте ягоди гарячим сиропом, щільно закрийте кришками, загорніть банки в плед або ковдру і дайте їм повністю охолонути.

Після охолодження перенесіть банки в прохолодне, провітрюване місце для зберігання.

Якщо хочете пришвидшити процес, ягідки можна не проколювати – просто розкладіть їх по банках, залийте гарячим сиропом і простерилізуйте 5-10 хвилин перед закупорюванням.