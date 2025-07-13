Внаслідок обстрілу на Кстовському НПЗ зайнялась пожежа

У ніч на неділю, 13 липня, дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово Російської Федерації. На підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що вночі 13 липня у російському Кстово лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Внаслідок обстрілу на місцевому НПЗ зайнялась пожежа. Росіяни заявили, що після цього в кількох районах зафіксували відключення електроенергії.

Кстовський НПЗ – це один із найбільших російських нафтопереробних комплексів, що розташований у місті Кстово Нижньогородської області. На підприємстві переробляють нафту на бензин, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Важливо, що завод є стратегічним об’єктом для нафтової галузі Росії та експорту.

Наразі точні наслідки атаки невідомі.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня в Росії під атаку дронів потрапили конструкторське бюро та авіазавод.