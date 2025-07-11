У Росії під атаку дронів потрапили конструкторське бюро та авіазавод
Міноборони Росії відзвітувало про збиття 155 дронів
У ніч на п’ятницю, 11 липня, Росія опинилася під масованою атакою дронів. Вибухи лунали в Підмосков’ї, Тулі та в Курській області. Про це повідомили російські телеграм-канали.
Зокрема, у Тулі вночі вибухи пролунали у Пролетарському районі міста. Astra зазначає, що там розташовані одразу декілька великих підприємств, котрі належать до російського оборонно-промислового комплексу. Під прицілом могло опинитися Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів.
Також дрони атакували Московську область. Вибухи пролунали в місті Дубна, де розташований завод із виробництва дронів «Кронштадт», а також у Луховицях, де розташований авіазавод, на якому збирають винищувачі МіГ-29 та МіГ-35.
У Курській області вибухи зафіксували в Курчатівському районі. Телеграм-канал Mash пише, що дрони збивали поблизу Курської АЕС.
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Тим часом Міноборони Росії відзвітувало, що ППО вночі збила 155 дронів:
- 53 БпЛА – над територією Курської області,
- 19 БпЛА – над територією Брянської області,
- 15 БпЛА – над територією Смоленської області,
- 14 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 13 БпЛА – над територією Тульської області,
- 11 БпЛА – над територією Орловської області,
- 11 БпЛА – над територією Московського регіону,
- 7 БпЛА – над територією Криму,
- по 4 БпЛА – над територією Липецької області та над акваторією Чорного моря,
- по 2 БпЛА – над територіями Ростовської та Калузької областей.
Нагадаємо, у Підмосков’ї в ніч на понеділок, 7 липня, лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку українських безпілотників. Під ударом, імовірно, був Краснозаводський хімічний завод, що є постачальником для російського ВПК