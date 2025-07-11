Під атаку потрапив завод із виробництва дронів «Кронштадт»

У ніч на п’ятницю, 11 липня, Росія опинилася під масованою атакою дронів. Вибухи лунали в Підмосков’ї, Тулі та в Курській області. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Зокрема, у Тулі вночі вибухи пролунали у Пролетарському районі міста. Astra зазначає, що там розташовані одразу декілька великих підприємств, котрі належать до російського оборонно-промислового комплексу. Під прицілом могло опинитися Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні зенітних ракетно-гарматних комплексів.

Також дрони атакували Московську область. Вибухи пролунали в місті Дубна, де розташований завод із виробництва дронів «Кронштадт», а також у Луховицях, де розташований авіазавод, на якому збирають винищувачі МіГ-29 та МіГ-35.

У Курській області вибухи зафіксували в Курчатівському районі. Телеграм-канал Mash пише, що дрони збивали поблизу Курської АЕС.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Тим часом Міноборони Росії відзвітувало, що ППО вночі збила 155 дронів:

53 БпЛА – над територією Курської області,

19 БпЛА – над територією Брянської області,

15 БпЛА – над територією Смоленської області,

14 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

13 БпЛА – над територією Тульської області,

11 БпЛА – над територією Орловської області,

11 БпЛА – над територією Московського регіону,

7 БпЛА – над територією Криму,

по 4 БпЛА – над територією Липецької області та над акваторією Чорного моря,

по 2 БпЛА – над територіями Ростовської та Калузької областей.

Нагадаємо, у Підмосков’ї в ніч на понеділок, 7 липня, лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку українських безпілотників. Під ударом, імовірно, був Краснозаводський хімічний завод, що є постачальником для російського ВПК