Міноборони РФ заявило про нібито вісім збитих БпЛА над територією Московської області 7 липня

У Підмосков’ї в ніч на понеділок, 7 липня, лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку українських безпілотників. Під ударом, імовірно, був Краснозаводський хімічний завод, що є постачальником для російського ВПК, повідомили моніторингові телеграм-канали та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Жителі Підмосков’я повідомили, що зафіксували понад сім влучань безпілотників.

Український моніторинговий телеграм-канал Exilenova+ підтвердив атаку на Краснозаводський хімічний завод.

За даними аналітиків, цей завод входить до державного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу та постачає Міноборони РФ різноманітні боєприпаси. Йдеться про нічні зондуючі патрони, сигнальні патрони, електрозапальники до протитанкових керованих ракет. Також завод виготовляє вибухові заряди, термітні шашки, капсулі, детонатори для боєприпасів.

Окрім цього, КХЗ має потужності для ремонту та модернізації реактивних систем залпового вогню, таких як «Ураган», «Град» та «Торнадо‑Г».

Станом на 2023-2024 роки завод налагодив складання, ремонт і вдосконалення комплектів для РСЗВ, ідеться в повідомленні.

Джерела моніторингового телеграм-каналу Supernova+ повідомили, що внаслідок влучань БпЛА зруйновано три склади КХЗ, завод зупинив роботу.

Російське Міноборони заявило про нібито знищення 91 безпілотника, зокрема вісім – над територією Московської області.

На час публікації новини Україна офіційно відповідальність за атаку на себе не брала.

До слова, 5 липня в районі Владивостока вибухнув магістральний газогін, а також було знищено водогін, які забезпечували 155-ту бригаду російської армії.