Після останньої масованої атаки у ніч на 12 липня у селах Львівського району виявили уламки російських ракет і дронів. Подекуди – неподалік від житлових будинків. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

За попередніми даними, уламки виявили у таких населених пунктах:

село Черепин (Давидівська громада) – уламок крилатої ракети (тип уточнюється);

село Давидів (Давидівська громада), вул. Карпатська, 8 – уламок ударного безпілотника;

село Поршна (Солонківська громада) – уламки ракети типу «Х-101» у двох місцях, приблизно за два км від житлових будинків

Мешканців просять бути обережними та повідомляти спецслужбам про знайдені підозрілі предмети або уламки.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Львів. Найбільше пошкоджень – у Галицькому та Залізничному районах.