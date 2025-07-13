Поблизу Львова виявили уламки російських ракет і дронів
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Після останньої масованої атаки у ніч на 12 липня у селах Львівського району виявили уламки російських ракет і дронів. Подекуди – неподалік від житлових будинків. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
За попередніми даними, уламки виявили у таких населених пунктах:
- село Черепин (Давидівська громада) – уламок крилатої ракети (тип уточнюється);
- село Давидів (Давидівська громада), вул. Карпатська, 8 – уламок ударного безпілотника;
- село Поршна (Солонківська громада) – уламки ракети типу «Х-101» у двох місцях, приблизно за два км від житлових будинків
Мешканців просять бути обережними та повідомляти спецслужбам про знайдені підозрілі предмети або уламки.
Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Львів. Найбільше пошкоджень – у Галицькому та Залізничному районах.
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