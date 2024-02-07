Уламки ракети впали в одному з сіл Миколаївської громади

В одному зі сіл Миколаївської громади на Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Ракета впала під час роботи української ППО, зараз на місці знахідки працюють вибухотехніки.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, вранці у середу, 7 лютого, у селі біля Миколаєва Стрийського району, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Попередньо це російська ракета, яку підбили сили ППО. На місці працюють вибухотехніки.

«Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна «знахідка», у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102», – наголосив Максим Козицький.

Нагадаємо, уночі та вранці 7 лютого Росія вчергове завдала масованого удару дронами та ракетами по території України. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дрогобичі. Попередньо відомо, що ракета влучила у промисловий обʼєкт, постраждалих та загиблих немає.

Під час атаки українська ППО знищила 44 повітряні цілі – 29 ракет та 15 безпілотників.