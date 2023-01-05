Прикордонника затримали при одержанні 5 тис. доларів від групи ухилянтів

Прикордонника із Закарпаття затримали за передачу ухилянтам інформації про патрулювання кордону на різних ділянках. За даними СБУ, інспектор надавав призовникам інформацію про час та місце розташування прикордонних нарядів. За такі послуги прикордонник брав по 1,5 тис. доларів із кожного ухилянта. Затримали військового під час одержання 5 тис. доларів від чергової групи призовників, які хотіли уникнути мобілізації.

Як у четвер, 5 січня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, фігурант справи – керівник одного з місцевих прикордонних підрозділів. За хабарі інспектор обіцяв ухилянтам безперешкодний перетин кордону в напрямку ЄС.

«Для цього посадовець надавав їм інформацію про час та місце розташування прикордонних нарядів на ділянці «зеленого» кордону поза пунктами пропуску. В середньому, вартість такої послуги чоловік оцінив в 1,5 тисячі доларів з одного ухилянта», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабара) та ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Слідство триває.