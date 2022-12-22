На всіх порушників склали адмінпротоколи за спробу незаконно

Закарпатські прикордонники затримали переправника і трьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Переправником виявився мешканець Хуста, троє ухилянтів – з Одеси та із Полтавської області. За перетин кордону закарпатець взяв від призовників 8 тисяч доларів.

Як повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, затримали чоловіків у середу, 21 грудня, поблизу села Яблунівка Хустського району. Інформацію про спробу незаконного перетину кордону отримали оперативники.

«Поблизу корону виявили та затримали неподалік вдвох закарпатців, одного одесита та одного мешканця Полтавщини. Усі – чоловіки призовного віку», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Як з’ясували оперативники загону, один із затриманих українців, мешканець Хуста, пообіцяв допомогти незаконно перетнути кордон трьом ухилянтам, які мали намір уникнути мобілізації. Від призовників провідник взяв 8 тис. доларів США.

На усіх правопорушників складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Крім того, прикордонники проінформували поліцію про порушення мешканця Закарпаття, яке розцінили як незаконне переправлення осіб закордон (за ст. 332 ККУ). Надалі справою займатиметься поліція.