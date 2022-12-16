Затримували ухилянтів за допомогою службових собак прикордонників

Прикордонники Чопського загону уночі затримали групу з чотирьох ухилянтів. Усі виявилися мешканцями східних областей України. Цієї ж ночі на тій самій ділянці кордону правоохоронці затримали ще одного призовника – мешканця Закарпаття. На усіх склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Матеріали справи розглядатиме суд.

Як повідомила Державна прикордонна служба, інцидент стався у ніч на п’ятницю, 16 грудня, поблизу села Паладь Комарівці, що поблизу українсько-словацького кордону. Патруль помітив рук кількох осіб у бік Словаччини.

«Прикордонники одразу розпочали переслідування невідомих та на вказану ділянку вислали додаткові прикордонні наряди з розшуковими собаками. Правоохоронці виявили та затримали чотирьох чоловіків. Усі четверо виявилися жителями східних регіонів нашої країни. Пізніше прикордонники зупинили ще одного чоловіка – місцевого жителя», – йдеться у повідомленні.

На усіх затриманих ухилянтів склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). Справи стосовно порушників передадуть до суду.