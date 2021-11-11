Литовські прикордонники затримали двох українців за перевезення нелегалів
Працівники служби охорони державного кордону Литви повідомили, що затримали двох громадян України, які перевозили територією Литви нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Delfi.
Представниця МЗС Литви Божена Заборовська-Зданович розповіла, що особи, які мають українське громадянство, були затримані на території Калварійської прикордонної застави.
«Затримано двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів, розпочато розслідування за статтею 292, ч. 1 Кримінального кодексу Литви», – заявила вона.
Ця стаття передбачає відповідальність за нелегальне перевезення іноземців, які не мають права жити в Литві або нелегально перетнули кордон країни, зазначає видання. Найсуворіше покарання за цією статтею – позбавлення волі терміном до 6 років.
Раніше президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Наусєдою заявив, що Україна планує посилити заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні з огляду на міграційну кризу, що розгортається на кордонах Білорусі з ЄС.
Як інформував ZAXID.NET, українські прикордонники стягують додаткові сили до кордону з Білоруссю. Це сталося після того, як дві великі групи мігрантів змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону. Інших – затримали і утримують польські правоохоронці. Про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні детальніше читайте в матеріалі ZAXID.NET.