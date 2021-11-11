Українцям загрожує 6 років ув’язнення

Працівники служби охорони державного кордону Литви повідомили, що затримали двох громадян України, які перевозили територією Литви нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Delfi.

Представниця МЗС Литви Божена Заборовська-Зданович розповіла, що особи, які мають українське громадянство, були затримані на території Калварійської прикордонної застави.

«Затримано двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів, розпочато розслідування за статтею 292, ч. 1 Кримінального кодексу Литви», – заявила вона.

Ця стаття передбачає відповідальність за нелегальне перевезення іноземців, які не мають права жити в Литві або нелегально перетнули кордон країни, зазначає видання. Найсуворіше покарання за цією статтею – позбавлення волі терміном до 6 років.

Раніше президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Наусєдою заявив, що Україна планує посилити заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні з огляду на міграційну кризу, що розгортається на кордонах Білорусі з ЄС.

Як інформував ZAXID.NET, українські прикордонники стягують додаткові сили до кордону з Білоруссю. Це сталося після того, як дві великі групи мігрантів змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону. Інших – затримали і утримують польські правоохоронці. Про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні детальніше читайте в матеріалі ZAXID.NET.