Чоловік не заперечував свою провину і підтвердив, що дійсно писав проросійські дописи на своїй сторінці

64-річному мешканцю міста Дубно вручили підозру в колабораційній діяльності. Чоловік у соцмережі «Однокласники» поширював дописи на підтримку Росії. В одному з них він заявляв, що Україна повинна відповісти за наклепи на росіян щодо звірств в Бучі та закликав допомагати російським військовим. Відомо, що чоловік тривалий час жив і працював у Росії.

Про завершення розслідування у цій справі прокуратура Рівненщини повідомила у четвер, 28 липня. Як встановило слідство, 64-річний мешканець Дубна у соцмережі «Однокласники» розміщував публікації, у яких підтримував російську збройну агресію.

Поліція наводить в приклад один з дописів чоловіка, у якому той заявляв, що українці «повинні відповісти за наклепи щодо росіян у Бучі, бо вони самі там себе повбивали». Також він закликав підтримувати російську армію.

«Свою вину чоловік визнав повністю та не заперечував, що зазначену інформацію в соціальних мережах публікував саме він», – йдеться у повідомленні. Про чоловіка відомо, що він тривалий час працював і проживав у Росії.

Відомо, що 25 липня слідчі вручили йому підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Чоловікові можуть заборонити обіймати окремі посади на термін від десяти до 15 років. Незабаром справу розглядатиме Дубенський міськрайонний суд.