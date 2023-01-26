За скоєне мешканцю Франківська загрожує до п'яти років обмеження волі

СБУ затримала мешканця Івано-Франківська за поширення у соцмережах публікації з вихвалянням президента РФ Путіна та з підтримкою воєнних дій Росії в Україні. Виявилося, що чоловік є колишнім радянським військовим. Затриманому вже офіційно оголосили про підозру, за скоєне йому загрожує до п'яти років обмеження волі з конфіскацією майна.

Як у четвер, 26 січня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, зловмисника викрили під час проведення безпекових заходів щодо об’єктів критичної інфраструктури. Мешканець Івано-Франківська у соцмережі агітував за «русский мир». У своїх профілях чоловік поширював дописи на підтримку Путіна та російських бойовиків.

«Фігурант – колишній радянський військовий, уродженець рф, в Україні живе від часу встановлення Незалежності. Під час обшуків за місцем його проживання СБУ вилучила телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України). Готується обрання фігуранту запобіжного заходу. За скоєне мешканцю Франківська загрожує до п'яти років обмеження волі з конфіскацією майна або без такої.