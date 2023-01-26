У Хмельницькому судили чоловіка, який публічно виправдовував напад Росії. У початку війни він звинувачував «українську мафію», а також заявляв, що українцям треба бути з Росією, бо США та Європа захочуть «зробити нас рабами». Михайла Ручковського визнали винним у колабораційній діяльності та на десять років заборонили обіймати управлінські посади.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався 1 червня минулого року в приміщенні відділу праці та соцзахисту населення Чорноострівської селищної ради. У розмові з працівниками Михайло Ручковський виправдовував напад Росії на Україну, повторюючи популярні наративи російської пропаганди.

У вироку наведені декілька цитат чоловіка:

«Якби не революція в Україні і майданівці не зробили державний переворот, то українська мафія не почала б війну»;

«Мої родичі із Росії все мені розповідають про дані події, війну розпочали українська та російська мафії, які зараз ділять владу»;

«Ми повинні бути з Росією, а Америка і Європа заморять нас голодом і ми українці будемо їхніми рабами».

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). В процесі слідства Михайло Ручковський уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і заявив про розкаяння у вчиненому. Про обвинуваченого відомо, що він уродженець Луганщини, раніше судимостей не мав, за місцем проживання характеризується позитивно.

Суддя Володимир Навроцький цю угоду затвердив. Відтак обвинуваченому на десять років заборонили обіймати посади, «пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій». За експертизи чоловік заплатить 2,2 тис. грн.