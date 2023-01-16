Затриманий перебуває у СІЗО, йому оголосили про підозру за чотирма кримінальними статтями

СБУ затримала мешканця Хмельницької області, який заперечував збройну агресію Росії проти України, підтримував загарбників і поширював матеріали Анатолія Шарія, якого підозрюють у держраді. Чоловік створив у соцмережах десятки проросійських сторінок, через які поширював дезінформацію та закликав до фізичного знищення України. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, йому оголосили про підозру за чотирма кримінальними статтями.

Як у понеділок, 16 січня, повідомила прес-служба СБУ, мешканець Хмельницької області позиціонував себе як представник прокремлівського руху «народовластие». За даними слідства, він масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку збройної агресії РФ проти України та виправдовував злочини рашистів.

«Він закликав до фізичного знищення українських громадян та захоплення місцевих органів влади. Замість військово-цивільних адміністрацій регіону він пропонував сформувати підконтрольні Москві псевдодержавні установи. Для розгону деструктивного контенту агітатор створив десятки проросійських спільнот та сторінок у соцмережах», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ додають, що фігурант справи як першоджерело використовував YouTube-канал Анатолія Шарія, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді. У разі захоплення регіону хмельничанині планував отримати від російських загарбників «посаду» в місцевій окупаційній адміністрації.

СБУ повідомили фігуранту справи про підозру за чотирма статтями ККУ: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 та ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Мешканцю Хмельниччини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.