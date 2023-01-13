Чоловіка затримали в Одесі, куди він утік після деокупації Херсона

У Одесі затримали колишнього працівника російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом, а після деокупації міста втік до Одеси.

Як повідомили в СБУ, колишній працівник місцевої виправної установи після захоплення Херсона пішов на співпрацю з російськими окупантами, які влаштували його інструктором-кінологом із присвоєнням так званого «специального звания прапорщика внутренней службы».

«Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів», – йдеться в повідомленні СБУ.



Більшість ув’язнених у катівні були учасниками руху опору. Із них тортурами намагалися вибити згоду на співпрацю з ворогом.



Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався сховатися від правоохоронців. Однак там його затримали працівники СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. На час досудового слідства він перебуватиме в СІЗО.