За скоєне чоловікові загрожує до п'яти років тюрми

33-річному мешканцю Чернівців офіційно оголосили про підозру у пропаганді війни та публічних закликах до розправи над українцями. Чоловік репостив у соцмережах відео з російським спецназом, закликами про приєднання так званих ДНР/ЛНР до Росії, а також публікації про нібито необхідність ведення агресивної війни в Україні. Зараз чернівчанину загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у четвер, 26 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 33-річний місцевий мешканець поширював проросійські дописи через свої власні сторінки у соцмережах. Чоловік, зокрема, репости відео з кадирівцями і заклики до розправи з «укронацистами».

«Через власний обліковий запис в одній із заборонених соціальних мереж, поширював дописи, зображення та відеозвернення щодо змін меж території України, а також із закликами до ведення агресивної війни та жорстокої розправи з «укронацистами». Чоловік репостив хвалебні оди про "успіх" спецназівців Кадирова у війні в Україні, а також заклики до приєднання так званих ЛНР/ДНР до складу РФ», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Мешканцю Чернівців уже оголосили про підозру на територіальну цілісність і недоторканність України та публічних закликів до агресивної війни (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 436 КК України). Вирішується питання щодо обрання громадянину запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення із конфіскацією майна.