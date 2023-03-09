СБУ затримала 38-річного мешканця Верховини, який у соцмережах поширював російські пропагандистські відео з прославлянням ПВК «Вагнер», схваленням дій Путіна і агресії Росії. Крім того, правоохоронці виявили у телефоні чоловіка переписку з російським військовим, у якій прикарпатець бажав росіянам удачі, називав їх браттями і писав «Слава России». За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у четвер, 9 березня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, 38-річний мешканець Верховини публікував у Facebook воєнні пропагандистські відео з TikTok. «Чоловік репостив у Facebook агітаційні відео з TikTok із тегами #ZOV, #россия, #запутина тощо. Відеоролики, які він розміщував, вихваляли та прославляли вояків російської ПВК «Вагнер», політичне керівництво РФ та інші військові підрозділи країни-агресора», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у телефоні мешканця Верховини СБУ виявила також переписку з російським військовим, якому прикарпатець бажав удачі, називаючи росіян «браттями», а також написав гасло «Слава России».

Наразі слідчі СБУ повідомили мешканцю Верховини про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.