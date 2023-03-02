63-річного мешканця Івано-Франківська засудили до п’яти років позбавлення волі за поширення проросійських дописів, прославляння армії РФ та підтримку окупантів. Чоловік, зокрема, поширював у соцмережах проросійські пости, писав про захоплені українські міста як про «звільнені від нацизму», звеличував російську владу і називав росіян визволителями. У суді фігурант справи свою вину не визнав.

Про вирок 63-річному мешканцю Франківська у четвер, 2 березня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. За даними правоохоронців, вина чоловіка у підтримці агресії Росії проти України доведена у суді.

«63-річний уродженець Республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початку повномасштабного вторгнення поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів. Війська загарбників називав визволителями, а захоплені українські міста - звільненими від нацизму», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав мешканця Франківська винним ч. 3 ст. 436-2 ККУ (поширення матеріалів з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії РФ проти). За скоєне чоловік отримав п’ять років позбавлення волі. Підсудний свою вину не визнав, вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.