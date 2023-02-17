За проросійську агітацію мешканці Франківська загрожує до восьми років ув'язнення

СБУ затримала мешканку Івано-Франківська, яка систематично поширювала у соцмережах наклепи на ЗСУ, а росіян називала «дорогими мальчиками» і бажала їм перемоги. Крім того, агітаторка репостила в «Однокласниках» контент проросійських пропагандистів, які писали про війну Росії проти України як «війну з НАТО». Наразі проти жінки відкрили кримінальну справу, за скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 17 лютого, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, кіберфахівці спецслужби викрили мешканку Івано-Франківська, яка підтримувала дії Росії проти України. «Місцева жителька систематично поширювала наклепи на Збройні сили України, натомість російські мародери і ґвалтівники у неї поставали героями, «дорогими мальчиками», котрим вона бажала перемоги», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, жінка була учасницею груп «Ми за Путіна – патріоти Росії», «Ми любимо СРСР», «Антимайдан» та інших, активно ділилася російськими наративами з цих груп, в яких війна Росії проти України подавалася як «визволення від фашизму». Крім того, агітаторка поширювала контент проросійських пропагандистів, серед яких Юрій Котенок, Тетяна Монтян. У цих дописах війну Росії проти України представляли як «війну з НАТО», глорифікували російських вояків, паплюжили європейських партнерів нашої держави, а українців обвинувачували у вигаданих злочинах та називали «нацистами» і «терористами».

Під час обшуку за адресою проживання зловмисниці СБУ вилучила телефон із доказами діяльності на шкоду нашій державі. Слідчі повідомили агітаторці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі готується обрання фігурантці справи запобіжного заходу.