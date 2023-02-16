Зрадника затримали працівники СБУ в 2020 році під час спроби перетину кордону

Луцький суд призначив колишньому військовому 14 років тюрми за державну зраду та співпрацю з росіянами. Встановлено, що чоловік інформував ворога про дислокацію військових об'єктів на Волині, а також створив власну агентурну мережу з проросійськи налаштованих людей. Затримали його ще в 2020 році. За три роки після цього суд виніс вирок та визнав його винним у державній зраді.

Як встановило слідство, завербували чоловіка під час поїздки на Луганщину. Після цього з березня 2019 по березень 2020 року він збирав та передавав представнику головного управління Генштабу збройних сил Росії відомості про військові об’єкти, які дислокуються на Волині.

«Зоною особливого зацікавлення ворога були військовий аеродром у Луцьку, місця розміщення споруд та техніки, озброєння, забезпеченість навігаційними засобами, відомості про військовослужбовців, які проходять військову службу, функціонування пропускного режиму, наявність недоліків у системі охорони та оборони», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Ще одним із завдань зрадника було створення агентурної мережі із проросійськи налаштованих громадян. Затримали колишнього військового працівники СБУ Волині 4 березня 2020 року під час спроби перетину кордону задля зустрічі із «куратором».

Про вирок Луцького міськрайонного суду в цій справі стало відомо в четвер, 16 лютого. Екс-військовослужбовця визнали винним у порушенні ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада) і призначили йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.